Il Cda di Acque del Chiampo decade per le dimissioni dei 4/5 dei consiglieri

Nel pomeriggio di ieri, nel corso della seduta prevista, i consiglieri Andrea Pellizzari, Vania Molon, Luisa Nardi, Anna Bertazzoni, hanno rassegnato le proprie dimissioni che hanno motivato in un testo illustrato nel corso dell’incontro. Il Presidente Renzo Marcigaglia, preso atto che con le dimissioni dei 4/5 del Consiglio, lo stesso è decaduto, ha fissato la data dell’Assemblea dei Soci per la nomina della nuova governance per il 13 marzo prossimo alle ore 15. Fino a quella data il CdA rimane al lavoro per la sola ordinaria amministrazione.