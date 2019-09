Idea Vicenza-Rucco Sindaco sul futuro di AIM

(comunicato stampa)

Futuro del gruppo AIM: la lista civica Idea Vicenza/Rucco Sindaco interviene attraverso le consigliere comunali Caterina Soprana e Gioia Baggio, rispettivamente Presidente e capogruppo in consiglio comunale.

“In attesa degli scenari futuri è necessario rivedere l’impostazione generale regolata da contratti vecchi di vent’anni, superare la logica della responsabilità “concorrente” tra più enti e modernizzare il servizio con strumenti tecnologici alternativi”.

Nell’attesa che si verifichino le condizioni per un’aggregazione convincente sotto il profilo industriale, e possa quindi delinearsi in modo definitivo il quadro sul futuro del Gruppo AIM, il gruppo Idea Vicenza/Rucco Sindaco ritiene opportuno affrontare con una certa urgenza il tema della gestione dei servizi di pubblico interesse, oggi in capo prevalentemente a società del gruppo AIM .

In un comunicato a firma della presidente Caterina Soprana e della capogruppo in consiglio comunale Gioia Baggio, si evidenzia che “dall’illuminazione pubblica alla manutenzione delle strade, dalla gestione della sosta all’edilizia residenziale pubblica, dalla manutenzione del verde a quella degli immobili comunali, sono tanti gli ambiti in cui è indispensabile intervenire nell’immediato, garantendo in primis la continuità del servizio, ma anche rivedendo l’impostazione generale, attualmente regolata da contratti vecchi di vent’anni.

Un aspetto cui teniamo particolarmente riguarda il superamento della logica della responsabilità “concorrente” tra più enti per un medesimo servizio. Passaggio che riteniamo urgente e necessario. Si pensi, a titolo di esempio, che attualmente la manutenzione delle caditoie stradali è affidata a Viacqua per quanto riguarda la loro pulizia, a Valore Città/Amcps per la riparazione dei chiusini, mentre in caso di sfondamento dei pozzetti a dover intervenire è il Comune in quanto manutenzione straordinaria, con le prevedibili difficoltà di coordinamento per l’esecuzione di opere spesso urgenti.

Pensiamo che i cittadini, e la stessa amministrazione, trarrebbero concreto beneficio dall’avere un interlocutore unico, in grado di occuparsi in modo diretto e completo di tutte le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, sulle aree e sugli immobili pubblici, al quale segnalare le necessità di intervento aspettandosi una risoluzione dei problemi in tempi rapidi.

Riteniamo inoltre, e lo abbiamo segnalato nei mesi scorsi agli operatori interessati, nella possibilità di mettere a punto strumenti tecnologici alternativi e più utili, rispetto ai social network, per agevolare l’interazione tra cittadini e gestore di servizi pubblici, offrendo una rapida soluzione alle diverse problematiche che quotidianamente si presentano. Ci riferiamo ad App specifiche per tablet e smartphone, con le quali il singolo cittadino, in pochi semplici passi, può segnalare una necessità di intervento all’ente gestore e ricevere gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle relative opere.

Sottolineiamo infine che il nostro lavoro, con le nostre proposte e le scelte coordinate con l’amministrazione, è frutto di una visione orientata al miglioramento costante della città e dei suoi servizi. Siamo vicentini anche noi, e con i nostri concittadini vogliamo condividere una città curata ed efficiente, capace di offrire un contesto urbano accogliente e capace di rispondere alle esigenze dei suoi abitanti”.