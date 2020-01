I pompieri di Arzignano liberano Peggy (FOTO)

Salvataggio di un cane cocker ieri a Cornedo Vicentino. Peggy incuriosita da un buco nel terreno scavato da alcuni conigli si infila dentro e rimane e bloccata sotto terra, a salvare il cocker ci hanno pensato i vigili del fuoco. È successo oggi pomeriggio in via Miniera a Cornedo Vicentino. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno scavato in provenienza dei guaiti dell’animale che provenivano in corrispondenza del massetto del pavimento esterno dell’abitazione accanto. Gli operatori usando una pala hanno creato un’apertura sufficiente per liberare il cocker. Peggy in buone condizioni nonostante la disavventura è stata asciugata e coccolata tutti i presenti.