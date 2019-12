I commercianti vicentini testimonial di “Ritratto di Donna”

I negozianti del centro storico di Vicenza diventano testimonial di “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”, la mostra organizzata da Comune di Vicenza con Cisa Andrea Palladio, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Accademia Olimpica. In questi giorni, infatti, la Sezione 1 Centro storico di Confcommercio ha concluso la consegna di un “kit” che punta a fare delle attività del commercio, turismo e servizi una vera e propria “rete” promozionale dell’esposizione, ai nastri di partenza il 6 dicembre in Basilica Palladiana a Vicenza.

Nelle vetrine di oltre 150 punti vendita, bar, ristoranti (e non solo) del “cuore” cittadino, stanno facendo la loro comparsa altrettante vetrofanie che pubblicizzano la mostra, accompagnate dalle locandine che riprendono l’immagine simbolo di “Ritratto di donna”, ovvero l’opera “Le amiche” di Ubaldo Oppi. Sui banconi dei negozi, invece, sono presenti i porta dépliant creati appositamente per l’evento, che permettono ai clienti di portarsi a casa un piccolo folder con tutte le informazioni. Non solo: sono stati distribuiti anche una cinquantina di pannelli cartonati con alcune delle opere esposte, per chi vuole creare delle vetrine “personalizzate”.

“L’inizio di un nuovo ciclo di mostre in Basilica Palladiana è un appuntamento molto importante per l’immagine turistica della città e vogliamo essere in prima fila nell’impegno a diffondere il più possibile questa esposizione curata da Stefania Portinari – è il commento di Nicola Piccolo, presidente della Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio -. Negozi, bar, ristoranti sono pronti ad accogliere i visitatori che arriveranno e ad informare i clienti su questa straordinaria opportunità di conoscere un artista e un periodo culturale unico nel suo genere. Lo facciamo aprendo le nostre attività ai materiali promozionali predisposti dagli organizzatori, ma anche immergendoci noi stessi in questa esposizione”.

L’occasione sarà lunedì 9 dicembre, alle ore 20.00, per una visita guidata riservata agli operatori e organizzata da Confcommercio Vicenza e Comune. Sono oltre 100, tra titolari e collaboratori delle attività, ad essersi già prenotati esaurendo i posti disponibili in pochissimo tempo. “Siamo entrati in un periodo clou per le vendite

natalizie e dunque per molti diventerà difficile accedere alla mostra nei normali orari di apertura – spiega il presidente Piccolo – eppure riteniamo essenziale, per essere buoni testimonial di “Ritratto di donna”, visitare l’esposizione. Da qui la proposta di questa apertura straordinaria riservata ai nostri associati, che ha riscosso un grande successo, segno dell’attenzione che gli operatori hanno per questo nuovo ciclo di mostre”.

Ad ogni azienda partecipante al tour l’organizzazione ha, inoltre, riservato 10 biglietti omaggio da dare ai propri clienti: in questo modo molti di loro, entrando nei negozi del centro storico di Vicenza, ne usciranno con la possibilità di visitare gratuitamente “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”. Grazie al passaparola che potrà essere innescato dall’iniziativa, i “testimonial” della mostra non saranno più, dunque, solo i negozianti, ma anche i loro clienti.