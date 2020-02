Hit Show 2020, inaugurazione con i campioni olimpici

Lo aspettavano in tantissimi e in tantissimi hanno riempito stamattina il quartiere fieristico di Vicenza per l’edizione 2020 di HIT Show, il Salone Internazionale dedicato a caccia, tiro sportivo e outdoor, aperto da oggi sino a lunedì 10 febbraio. Tre giornate tutte dedicate al mondo venatorio, al tiro sportivo, e della vita all’aria aperta; cinque padiglioni per le aziende top del settore, con un focus su sostenibilità ambientale e la sinergia con FITAV che guarda ai prossimi Giochi olimpici che si apriranno il 24 luglio a Tokyo.

Sono intervenuti al taglio del nastro nella nuova Area Il Tiro a Volo verso le Olimpiadi (Hall 2) gli Azzurri Maria Lucia Palmitessa, Lorenzo Ferrari, Diana Bacosi, Mauro De Filippis, Giovanni “Johnny” Pellielo, Jessica Rossi, Sofia Littamè, Marco Innocenti e Maria Silvana Stanco. Con loro anche Ennio Mattarelli, medaglia d’oro proprio a Tokyo nel 1964, presenza di auspicio per la spedizione 2020. “Siamo già in clima Olimpiade sin da ora, lo si può evincere dallo spirito con il quale portiamo la nostra presenza in iniziative come HIT Show: qui troviamo persone legate a valori solidi, tradizionali, e ci permette di appassionare i giovani a questa disciplina che dà tante soddisfazioni al nostro Paese”, ha dichiarato il Presidente FITAV Luciano Rossi. “Pronta per bissare l’oro di Rio”, ha dichiarato Bacosi.

La centralità di HIT Show, “importante appuntamento di respiro internazionale” è stata ribadita da un saluto giunto dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che plaude “all’impegno profuso nell’organizzazione di queste numerose e poliedriche attività che, grazie anche alla presenza di personalità di rilievo del settore e degli atleti protagonisti di Tokyo 2020, saranno un’importante occasione di incontro e dialogo per l’intera comunità di riferimento”.

Sul palco dell’Area Il Tiro a Volo verso le Olimpiadi, assieme a Fabio Sebastiano (Consigliere di Amministrazione IEG), gli europarlamentari Mara Bizzotto, Sergio Berlato, Gianantonio Da Re, la senatrice Erika Stefani, l’assessore regionale alle Politiche agricole, Caccia e Pesca della Regione Veneto, Giuseppe Pan, Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, Davide Faccio, Consigliere della Provincia di Vicenza, e Marco Lunardi, Assessore alla Pianificazione del territorio del Comune di Vicenza.

Tanta la curiosità per l’Area dedicata all’installazione fotografica del palmarès italiano nel Tiro a volo, disciplina che fa dell’Italia il secondo Paese più medagliato in questa disciplina dopo gli Stati Uniti che è diventato il backdrop per le foto dei tanti curiosi con i loro beniamini del tiro sportivo. E ancora, per la zona dedicata ai “Fucili d’autore”, con il meglio della produzione artigianale, e l’installazione del Museo Civico di Storia naturale di Jesolo dedicata alla caccia e le origini dell’uomo. E poi l’Area Outdoor Awards, dove quasi trenta aziende leader presentano le loro novità di catalogo per l’abbigliamento, gli accessori, le calzature e la tecnologia, dalle ottiche al segnale satellitare, per chi sceglie la natura come stile di vita. Quest’anno, alle scelte del pubblico si affianca una giuria tecnica con esperti e giornalisti di settore; premiazioni lunedì 10.

Caccia significa anche equilibrio ambientale, faunistico e persino climatico. ANPAM ha voluto, infatti, per il suo convegno celebrare i primi 40 anni dell’associazione con un occhio di riguardo agli effetti dei cambiamenti climatici per l’attività venatoria con l’intervento del professor Luigi Mariani dell’Università degli Studi di Milano – Disaa.