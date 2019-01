GRISIGNANO – Raccolti 2.600 euro per Asiago

La “Befana della solidarietà” è arrivata a Grisignano, e ora si dirige verso l’Altopiano di Asiago. Il 5 gennaio sono stati estratti i premi della lotteria di beneficienza (l’elenco dei biglietti vincenti è pubblicato sul sito della Fiera; per il ritiro info al numero 3398482208) che era stata presentata all’inizio di dicembre, in occasione del primo simposio di scultura in legno Winter Soco Wood. Grazie ai biglietti venduti e alla cena solidale organizzata dagli Alpini di Grisignano sono stati raccolti 2.600 euro per supportare la rinascita dei boschi distrutti dal maltempo. La raccolta fondi per l’altopiano promossa da Comune e Antica Fiera del Soco proseguirà per l’intero mese; a fine gennaio tutto il ricavato sarà consegnato al Comune di Asiago.

«Ringraziamo di cuore i grisignanesi e tutti coloro che hanno voluto partecipare, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e solidarietà – sottolinea l’amministratore unico di Antica Fiera del Soco, Marco Casarotto -. La generosità dei nostri concittadini è stata testimoniata anche da un piccolo ma significativo gesto: una signora, che aveva vinto alla lotteria un cesto di quaderni, penne e colori, ha subito devoluto il premio alla scuola elementare. Questo è lo spirito solidale che rende davvero speciale la nostra comunità».