GRISIGNANO – INFERNO IN A4, IL VIDEO DEI POMPIERI

Alle 11:15 circa i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: deceduto un autista. L’incidente ha provocato 5 km di coda e la chiusura del casello di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia.