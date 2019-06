Grave incidente in Postumia: muore automobilista vicentina

Grave incidente stamane in località Postioma di Paese (in provincia di Treviso), lungo la Postumia.

Una donna vicentina di 61 anni, Roberta Gastaldello, di Bassano del Grappa ha perso la vita dopo che, alla guida di una Ford Ka, si è scontrato frontalmente con un autoarticolato. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente. Il conducente del camion, G.H. 39enne di Vicenza, che è finito fuori strada in un fossato, è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per la donna alla guida della Ka non c’era nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Gravi disagi al traffico.