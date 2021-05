Furgone falcia ragazzine: trasportate d’urgenza al pronto soccorso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Giornale di Vicenza riporta l’incidente occorso a due ragazzine oggi in centro a Sarego. Le due, mentre attraversavano la strada provinciale 500 sulle strisce pedonali, sono state falciate da un furgone. Per le lesioni successive all’urto sono state trasportate d’emergenza al pronto soccorso di Arzignano. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Lonigo per effettuare i rilievi necessari.