Fuoco vicino all’ex discoteca Boom (video e foto)

Alle 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR11 in via Trieste a Montecchio Maggiore nei pressi dell’area dell’ex discoteca Boom per l’incendio di alcuni cassonetti dei rifiuti. I pompieri arrivati da Arzignano con 2 automezzi e 5 operatori, hanno spento l’incendio dei tre cassonetti che sono stati coinvolte dalle fiamme. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora.