Fumo in Galleria Crispi: evacuato edificio

Alle 19:30 una densa nuvola di fumo nero si è alzata in galleria Crispi a Vicenza. I vigili del fuoco arrivati dall’attigua caserma, dotati di autorespiratori sono entrati nella parte del seminterrato, riuscendo a individuare le fiamme in un locale adibito a magazzino. Le due squadre sono riuscite a spegnere l’incendio, che hanno bruciato dei divanetti e altro materiale depositato all’interno. Il rogo ha sviluppato un enorme calore e un denso fumo nero, il quale ha invaso tutta la galleria. Sono ora in corso le operazioni di aereazione e messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco.