Finisce con la moto sotto un trattore: grave motociclista

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 15 a Vicenza, in località Polegge lungo la strada Marosticana. Un motociclista è finito sotto un trattore rimanendo con la gamba incastrata sotto le ruote. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il Suem e la Polizia locale. L’uomo verserebbe in condizioni gravi. Pesanti disagi al traffico lungo la via.