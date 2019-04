Fingono incidente per truffare donna, ma lei li fa denunciare

I militari della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato A.M., 47enne di Trento e A.S., 29enne di Vittorio Veneto, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di tentata truffa ai danni di una cittadina di Piovene Rocchette. La donna, la sera del 28 marzo, si trovava a Vicenza in Via J. Dal Verme quando i due, a bordo di una TOYOTA Yaris, hanno messo in atto la cosiddetta “truffa del finto incidente”, fingendo di aver subito un danno al proprio veicolo ad opera dell’autovettura condotta dalla donna denunciante. Alla loro richiesta di trovare una soluzione accomodante pagando i danni sul posto e senza coinvolgere le assicurazioni, però, la vittima si è opposta al pagamento del presunto danneggiamento facendo desistere i malviventi dal loro intento dicendo di voler chiamare i Carabinieri per far rilevare l’incidente. Dopo che i due si sono allontanati, la donna ha sporto adeguata denuncia con dovizia di particolari che hanno permesso alla Stazione di Piovene Rocchette di risalire ai due rei, già gravati da precedenti simili.