Fermato di notte con cocaina in tasca: denunciato campione indiano di Kubbadi

Stanotte intorno alle 1.25 i Carabinieri hanno fermato un uomo in corso SS. Felice e Fortunato a Vicenza. L’uomo aveva con sé in tasca 0,75 grammi di cocaina per uso personale e su di lui pendeva anche un foglio di via emesso dal Comune di Vicenza. E’ stato denunciato e multato per la violazione delle norme anti-Covid. Il soggetto, K.H. di 27anni, è di origini indiane ma è un cittadino italiano: nel suo passato è stato atleta di Kubbadi relativamente noto.

Il Kabaddi è una sorta di rugby indiano senza palla nato come allenamento bellico ricreativo. Nel 2016 K. partì da Montebello per disputare le gare di Coppa Europa in Belgio e Olanda e poi partecipò ai mondiali in India.

Fino al 2014 lavorava in una conceria di Arzignano ma poi divenne professionista di Kabaddi