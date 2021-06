Fermato con grimaldelli e profumi rubati: denunciato 42enne vicentino

Nella mattina di ieri, i carabinieri della stazione di Chiampo hanno denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli A.R., cittadino di 42 anni residente a Vicenza.

L’uomo è stato fermato durante un controllo stradale in via Dal Molin a bordo della propria automobile. I militari hanno subito notato un atteggiamento sospetto da parte dell’uomo, che una volta perquisito è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, nonché profumi di marca per un valore complessivo di 35 euro, refurtiva di un furto effettuato presso un noto esercizio commerciale di Chiampo.

A.R. dovrà quindi rispondere di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli.