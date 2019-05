Fa il bullo al liceo con la pistola a pallini: 16enne nei guai grazie all’app YOUPOL

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Aveva una pistola soft air, non la nascondeva, si vantava di questo con gli amici e la portava a scuola per fare il bullo. Aveva colorato il tappo rosso di nero in modo che l’arma giocattolo sembrasse vera. Una soft air che comunque poteva fare del male..

Un 16enne vicentino, studente di un liceo del centro di Vicenza, è finito nei guai dopo che un suo compagno ha deciso di utilizzare l’applicazione Youpol della polizia per segnalarlo.

L’applicazione è stata lanciata lo scorso anno al fine di permettere soprattutto ai giovani per fare segnalazioni anonime alla polizia relative ad atti bullismo o di spaccio, ma può essere utilizzata da qualsiasi cittadino per segnalare episodi criminosi o situazioni di pericolo. Immediatamente il messaggio arriva alla questura di Vicenza con il testo inviato dal segnalatore, possibili foto e geolocalizzazione del luogo.

A segnalarlo uno studente, probabilmente stanco dell’atteggiamento da bullo del 16enne, che fra le altre cose millantava di avere il padre nelle forze armate.

Il 16enne, ripetente, è stato così individuato dalla polizia che è risalita a lui grazie all’indicazione del profilo instagram ed è stato portato in questura. Dell’episodio sono stati avvertiti i genitori e la dirigenza scolastica.

La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che potrebbero procedere d’ufficio per minacce generiche, nel caso emergesse effettivamente che il ragazzo abbia usato la pistola con atteggiamenti intimidatori nei confronti di altri studenti.