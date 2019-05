EUROPEE – Valchiampo e Altopiano iperleghisti, FDI forte nel Basso Vicentino e a Ovest

In attesa dello spoglio per le Comunali ecco altre curiosità relative al voto per il Parlamento Europeo in Provincia di Vicenza. Spicca la percentuale ottenuta dalla Lega in alcune zone, soprattutto l’Altopiano di Asiago, dove la Lega supera largamente il 60% e a Foza raggiunge anche l’80%. Anche la Valchiampo e soprattutto l’Alta Valchiampo sembra verde lussureggiante. A Chiampo la Lega raggiunge il 64% e a Crespadoro sfonda il 70%

Buoni risultati in tutta la provincia per Fratelli d’Italia. Nel Basso Vicentino spesso è il secondo partito e quasi ovunque si avvicina o supera il 10%. Ecco i risultati più significativi in alcuni Comuni (in ordine alfabetico)

ALBETTONE – LEGA 59,18 – FDI 11,7

ALTISSIMO – LEGA 66,41

ASIAGO – LEGA 60,71

ASIGLIANO – LEGA 62,41

CHIAMPO – LEGA 63,80 – PD 9,98 – FDI 8,16

CORNEDO: LEGA 60,13

CRESPADORO: LEGA 71,25 – FDI 7,43

ENEGO – LEGA 68,78

FOZA – LEGA: 79,08

GALLIO – LEGA: 68,78

LUSIANA-CONCO – LEGA: 65,42

MONTEGALDELLA – LEGA: 63,13

MONTORSO – LEGA: 63,41

NOGAROLE – LEGA: 66,07 FDI 10,03

ORGIANO – LEGA: 62,29

POSINA – LEGA: 66,55

POZZOLEONE – LEGA: 65,53

ROANA – LEGA: 63,3

ROSA’: LEGA: 61,85

ROSSANO V.TO – LEGA: 63,66

SALCEDO – LEGA: 64,53

SAN PIETRO MUSSOLINO – LEGA: 62,44 FDI 11,16

SOSSANO – LEGA: 60,87

TEZZE SUL BRENTA – LEGA: 63,9

TONEZZA – LEGA: 69,05

TRISSINO – LEGA: 63,4

VALDASTICO – LEGA: 63,23

VELO D’ASTICO – LEGA: 61,65

ZERMEGHEDO – LEGA: 62,69

ZOVENCEDO – LEGA: 60,83