Esplosione in Corso San Felice: 4 famiglie evacuate (FOTO)

Alle 20.40 di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in Corso San Felice a Vicenza per un’esplosione e un incendio: nessuna persona è rimasta ferita. L’esplosione e le fiamme hanno completamente devastato un negozio laboratorio di riparazione pc oltre ad aver demolito un muro divisorio e fatto saltare i vetri dell’intera palazzina di tre piani. I vigili del fuoco accorsi con due squadre dalla vicina sede, hanno spento il rogo del negozio, andato completamente distrutto. Le quattro famiglie residenti nella palazzina sono state fatte evacuare. Sono in corso le valutazioni da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per stabilire le cause che hanno causato l’esplosione. La polizia di stato e quella locale hanno deviato il transito della strada per permettere i soccorsi. Sul posto anche il vice sindaco della città.