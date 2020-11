Escursionista muore colto da malore in rifugio

Passate le 11 la Centrale del 118 è stata allertata da alcuni escursionisti che avevano sentito delle grida di aiuto, quando si trovavano un centinaio di metri sotto il Rifugio Scarpa (BL) e, una volta raggiunta la struttura, si erano trovati di fronte un uomo incosciente a terra. I presenti avevano subito iniziato le manovre di rianimazione, sostituiti poi dall’equipe medica dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore sopraggiunto nel frattempo. Purtroppo per R.B., 62 anni, di Pederobba (TV), che si trovava con la compagna, non c’è stato nulla da fare. Constatato il decesso, la salma è stata imbarellata e trasportata a Frassenè Agordino per essere affidata al carro funebre.