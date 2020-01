Edicole al servizio del cittadino, parte il corso organizzato da Comune e Fenagi Confesercenti

E’ partito lunedì il corso che vede le edicole protagoniste di una serie di innovativi servizi a favore della comunità.

Da quest’anno, infatti, il cittadino potrà prenotare i propri appuntamenti con gli uffici comunali direttamente nella propria edicola di riferimento, se aderente all’iniziativa. Potrà inoltre richiedere la modulistica per le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive, i permessi per le persone con disabilità e potrà ricevere informazioni turistiche.

“L’amministrazione comunale è impegnata in un importante processo di cambiamento organizzativo, tecnologico e culturale – dichiara Silvio Giovine, assessore alle attività produttive – per offrire un miglior servizio ai cittadini, alle imprese e ai visitatori della città. Ecco perché abbiamo realizzato una serie di servizi al cittadino fruibili in modalità web. L’accordo siglato con FENAGI Confesercenti va proprio in questa direzione. Tra i servizi online, uno dei principali è quello della prenotazione degli appuntamenti. Abbiamo inoltre previsto la fornitura di modulistica per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive, senza necessità, per gli utenti, di doversi recare ai servizi demografici. La persona con disabilità che non ha il computer potrà ottenere direttamente nella propria edicola la modulistica per la domanda del permesso per l’auto senza dover recarsi all’Urp e potrà richiedere all’edicolante di inviare via email la richiesta per eventuali cambi targa, se già in possesso del permesso. Cittadini e turisti potranno inoltre ottenere informazioni turistiche”.

Le edicole sono un punto di riferimento per tutta la cittadinanza e, grazie a questa iniziativa, potranno presto dare anche un servizio agevole a tutti quei cittadini che per diversi motivi fanno fatica a recarsi in Comune o ad accedere ad internet per le prenotazioni e la modulistica.

“Il nostro impegno continua ad essere forte verso tutte le forme di commercio. Purtroppo la situazione non è facile per i piccoli imprenditori, vuoi per la nuova burocrazia fiscale, vuoi perché le famiglie spendono meno, ma anche per motivi di età e stanchezza – commenta Flavio Convento, presidente Confesercenti, che aggiunge: “Con questo accordo vogliamo dare spunti nuovi alla categoria. Il fatto che abbiano risposto in molte edicole è un segnale importante ed un’apertura verso l’innovazione ed il settore digital. Le edicole sono un punto di incontro e di socialità che non dobbiamo perdere.”