Due premi nazionali per i vini vulcanici di Gambellara

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Ottobre d’oro per la cantina biologica Davide Vignato di Gambellara , che nel giro di pochi giorni si è vista assegnare due prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale a conferma dell’elevato livello di qualità raggiunto dai vini vulcanici di quest’angolo del Veneto e dal lavoro condotto in vigna e in cantina nel massimo rispetto della natura.

Lunedì 5 ottobre la Garganega e il Durello di Davide Vignato sono stati premiati al Gran Premio internazionale della Ristorazione 2020, prestigioso evento annuale dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità patrocinato dall’International Maitres Association Hotel Restaurant, dalla Federazione italiana pubblici esercizi (sezione Rimini), dalla Federazione Italiana Settore Turismo, dall’Agenzia Stampa ANIC Genova, dall’Accademia Italiana Maestri Sommelier, dall’Associazione italiana Sommeliers Romagna e dall’Associazione italiana maestri di ristorazione e ospitalità.

La cerimonia di premiazione, originariamente programmata nel mese di marzo ma rimandata a causa del lockdown nazionale, si è tenuta lunedì 5 ottobre al Grand Hotel Des Bains di Riccione. La consegna degli oltre 400 diplomi di merito ad altrettanti ristoranti, hotel, chef, sommelier e operatori del settore provenienti da varie regioni d’Italia e selezionati dalla giuria guidata dal giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini, è avvenuta alla presenza di autorità e stampa di settore in diverse fasi della giornata per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento fisico. A comporre la commissione d’onore del premio erano presenti, tra gli altri, Enrico Derflingher, già chef della Casa Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques International, Paolo Teverini, precursore della cucina naturale fin dagli anni ’90, lo chef e mastro pasticciere Luca Montersino, protagonista di diversi programmi televisivi di Alice Tv, e la delegata di Rimini dell’Associazione italiana sommelier Nunzia Tesoro.

La cerimonia si è svolta a poche ore dall’uscita della guida “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia” del Corriere della Sera, dove Luca Gardini, già miglior sommelier del mondo nel 2010, e il giornalista Luciano Ferrero hanno selezionato i vini vulcanici di Davide Vignato tra le eccellenze enologiche nazionali, focalizzandosi in particolare sul Gambellara Classico “Col Moenia”, fiore all’occhiello della cantina vicentina e già in passato vincitore di diversi premi a livello nazionale.