Due aziende locali donano al Comune di Brendola alimentari per persone in difficoltà

In un momento di emergenza estrema come questo piccoli gesti danno grandi risultati: è questo il caso della collaborazione nata tra il Comune di Brendola e due aziende alimentari del territorio, che doneranno periodicamente prodotti alimentari al Comune di Brendola per i soggetti in difficoltà. “In ragione anche e soprattutto di questa emergenza che ha gravato sulle condizioni di disagio già presenti in alcune fasce della popolazione, siamo ben lieti di accettare il generoso aiuto offertoci – commenta il Sindaco Bruno Beltrame – avremo quindi la possibilità di donare carne, insaccati e altri generi alimentari di prima necessità, periodicamente, ai nostri cittadini bisognosi”. La distribuzione, periodica e a cura dei gruppi Caritas, Alpini e da vari volontari della Polisportiva di Brendola, avverrà nei confronti delle categorie più svantaggiate, con criteri oggettivi decisi dall’amministrazione comunale. “Viste le poche risorse del Governo, siamo cercando di aiutare e raggiungere tutti i nostri cittadini con nostri mezzi. Ricordo per esempio che ci siamo già attivati nelle scorse settimane con le consegne di farmaci e della spesa, servizi che sono risultati essere molto utilizzati ed apprezzati dai nostri cittadini. Invito, infine, tutti a rimanere ancora in casa e a uscire solo in caso di necessità estreme” – conclude il Sindaco Beltrame.