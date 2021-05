Droga in auto e bilancini a casa: spacciatore arrestato dai Carabinieri

Ieri sera, a Rosà, una Gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, ha fermato un’auto condotta da MBAYE MOUSSA, 50 enne senegalese. Il comportamento ansioso, ha incuriosito ancora di più i militari che hanno fatto una perquisizione veicolare e sotto il sedile lato guida hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente 5,3 grammi di polvere bianca, risultata essere poi cocaina. Condotto in caserma, sull’uomo sono stati rinvenuti anche 1,8 grammi di hashish mentre in casa è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale adatto al confezionamento di stupefacente. L’uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.