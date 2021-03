Droga in auto e a casa: 20enne vicentino denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri sera alle 22 i carabinieri della Stazione di Trissino, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in via dell’Industria a Trissino hanno proceduto al controllo di una auto con a bordo G.D. di anni di 20 anni.

Durante il controllo i militari hanno percepito un forte odore di cannabis provenire dall’interno dell’abitacolo e hanno notato il giovane assumere un atteggiamento nervoso. Ritenendo che potesse nascondere all’interno dell’auto o sulla persona della sostanza stupefacente hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e dell’uomo rinvenendo 2 involucri contenenti marijuana per un peso totale pari a grammi 2,50 circa , oltre a rinvenire un bilancino di precisione.

Hanno poi perquisito l’abitazione trovando 62,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché materiale atto al confezionamento e €185 di dubbia provenienza.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro penale in relaziona al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, illecito penale che veniva contestato al giovane.