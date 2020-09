Weekend con doppio appuntamento sportivo a Campo Marzo: domenica 27 settembre, dalle 10 alle 19, torna Camminando tra gli sport

Sabato 26 l’Esercito Italiano corre per la Città della Speranza in una staffetta di 12 ore

Doppio appuntamento sportivo a Campo Marzo questo weekend.

Sabato 26 settembre, dalle 8 alle 20 si terrà una staffetta solidale dedicata a Fondazione Città della Speranza Onlus di 12 ore, “Una squadra per la ricerca”. A passarsi il testimone, in un percorso ad anello con partenza e arrivo all’esedra, saranno i militari dell’Esercito Italiano. L’evento è organizzato dal Comando Forze Operative Terrestri di Supporto, con sede a Verona, in collaborazione con Fondazione Città della Speranza Onlus e con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza.

Domenica 27 settembre, invece, dalle 10 alle 19, lungo viale Dalmazia si terrà la dodicesima edizione di “Camminando tra gli sport”. L’iniziativa è a cura dell’assessorato alle attività sportive in collaborazione con l’associazione Sport.Vi.

Ad illustrare le iniziative questa mattina sono presenti l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron e gli organizzatori: Stefania Fochesato, past president della Fondazione Città della Speranza e referente per il fundraising, per “Una squadra per la ricerca”, e Luca Milocco, presidente di Sport.Vi, per “Camminando tra gli sport”.

“Saranno due giorni di sport in un luogo simbolo della città quale Campo Marzo – ha spiegato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron –: sabato si terrà una staffetta solidale con l’Esercito Italiano mentre domenica lungo viale Dalmazia andrà in scena Camminando tra gli sport, un appuntamento tradizionale per Vicenza, molto atteso dai cittadini e dalle famiglie. Il nostro obiettivo è quello di tornare a far rivivere questa zona che, durante il weekend, ospiterà tantissime discipline sportive. Una novità di questa edizione: la partecipazione delle associazioni sportive a Camminando tra gli sport sarà gratuita in modo da andare incontro alle società e alle difficoltà da loro incontrate dopo l’emergenza Coronavirus”.

“Ringraziamo quanti, a vario titolo, si stanno prodigando per la riuscita di questa importante iniziativa. Nonostante le limitazioni dettate dal Covid-19, Città della Speranza è comunque presente e accanto alle famiglie che stanno facendo fronte alla malattia di un figlio – ha dichiarato la past president di Fondazione Città della Speranza, Stefania Fochesato –. Sapere che questa manifestazione trova casa anche a Vicenza è un modo, per noi, per restituire qualcosa ai vicentini che hanno sempre dimostrato una particolare sensibilità verso la nostra realtà”.

“Il nostro grazie va all’amministrazione comunale per aver riproposto l’iniziativa – ha precisato Luca Milocco, presidente di Sport.Vi –: tornare a Campo Marzo e dare la possibilità alle associazioni sportive di promuovere la propria attività dopo mesi di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus è una bella vittoria oltre che una preziosa opportunità per le famiglie. Gli stand delle 45 associazioni sportive presenti saranno posizionati rispettando le distanze anticontagio e sarà possibile provare una varietà di discipline seguendo i protocolli previsti, grazie anche ai nostri volontari che saranno presenti durante tutta la giornata. Non mi resta che dire: vi aspettiamo numerosi domenica!”

Camminando tra gli sport

Dalle 10 alle 19, a Campo Marzo, lungo viale Dalmazia, oltre 45 enti ed associazioni sportive forniranno informazioni su corsi e attività della stagione sportiva 2020/2021, offrendo ai partecipanti l’opportunità di provare le varie discipline.

L’iniziativa ha l’obiettivo di divulgare la pratica sportiva fra giovani e adulti, consentendo, grazie al coinvolgimento degli enti di promozione sportiva e delle federazioni, di cimentarsi nelle più svariate discipline sportive, sia quelle popolari che quelle più di nicchia.

Numerosi, infatti, saranno gli sport che animeranno viale Dalmazia: scherma storica, tiro con l’arco, skate, boxe, hockey in line, e poi tennis, arti marziali, lotta-pesi, ginnastica ritmica ed artistica, baseball, volley, nuoto, pole dance, capoeira, parkour, corsi sub e apnea, e tanto altro ancora.

Sul palco principale, al centro di viale Dalmazia, si alterneranno esibizioni sportive di danza, jazzercise, pole dance, crossfit e molto altro.

Inoltre, sarà allestito uno spazio giochi per i più piccoli dove l’asd Ludens proporrà laboratori per bambini.

Tra gli enti e le associazioni presenti alla manifestazione ci saranno Atletica Vicentina, Circolo della spada, SKS Vicenza – Shotokan, Compagnia Arcieri Vicenza, Vicenza Ginnastica, ASC attività sportive confederate, Ritmo metropolitano, La via del t’ai chi, Nastro Rosso, Sala d’Arme Achille Marozzo Veneto Trentino, H.C. Diavoli Vicenza ASD, ASD Ludens, ASD nuoto pinnato Vicenza, Gruppo subaqueo vicentino, Bujinkan Vicenza Dojo, Energy Boxing Independiente, ASD new Tennis la Rotonda, Futura ASD, Circolo Tennis Comunali Vicenza, Accademia Veneta TaeKwonDo, Aquarea Vicenza, Centro Apolloni – Spazio CUCA, Magik Dance Academy, Tennis Palladio 98, Sub Tre Mari Creazzo, Capoeira Rasteira – Gruppo Beribazu, Miao Chan Kung Fu, Vicenza Marathon, BRV Pugilistica Vicentina – Mai Domi, Pallacanestro Vicenza, Amici in Meta, Umberto I 1875 – Ginnastica artistica, Lega Navale Italiana, Vertical Academy, Umberto I 1875 – Lotta pesi Judo, USD Altair, Volley Argine, New Volley Vicenza Est.

L’iniziativa verrà sospesa in caso di maltempo.

Per informazioni: asd Sport.VI segreteria@sport.vi.it e www.sport.vi.it.

Una squadra per la ricerca. L’Esercito Italiano corre per la Città della Speranza

Sabato 26 settembre, dalle 8 alle 20, i militari dell’Esercito Italiano correranno per Fondazione Città della Speranza Onlus.

L’iniziativa, organizzata dal Comando Forze Operative Terrestri di Supporto, con sede a Verona, si terrà in contemporanea in 18 città italiane, tra le quali anche Vicenza, la provincia che ha visto nascere e crescere Città della Speranza, da oltre 25 anni impegnata a sostenere la ricerca pediatrica e la diagnostica avanzata delle malattie oncoematologiche, per tutti i bambini in Italia, nel più grande polo europeo dedicato a questo ambito: l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.

Le altre città che si uniranno in un abbraccio ideale attorno a tutti quei bambini e ragazzi che lottano contro una grave malattia, a sottolineare quanto il progresso della ricerca scientifica sia fondamentale per dare loro una speranza di guarigione, saranno: Avellino, Bari, Bologna, Bolzano, Bracciano, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Mantova, Milano, Piacenza, Palermo, Sabaudia, Roma, Treviso, Torino e Verona.

A Vicenza, la staffetta si snoderà attorno ad un percorso ad anello a Campo Marzo, con partenza e arrivo dall’esedra, dove sarà allestita anche un’area expo dedicata all’Esercito e a Città della Speranza, presente con i propri volontari.

Ad alternarsi nella corsa saranno complessivamente 36 militari appartenenti al 32° Reggimento Trasmissioni con sede a Padova, al 5° Reggimento Artiglieria Terrestre lrz. “Superga” con sede a Portogruaro e al Multinational CIMIC Group con sede a Motta di Livenza. Ogni atleta correrà per un’ora. La somma dei chilometri percorsi da tutti i partecipanti nelle varie città, certificati con apposito sistema di rilevazione da TDS Timing Data Service, sarà convertita in una donazione per Città della Speranza, grazie al contributo dei sostenitori dell’iniziativa.

Faranno parte di “Una squadra per la ricerca”, correndo in località diverse, anche alcuni noti campioni dello sport e personaggi dello spettacolo: il nuotatore Massimiliano Rosolino, il maratoneta Gianni Poli, il primatista del mezzofondo Gennaro Di Napoli, la showgirl e presentatrice Marina Graziani, l’attore e conduttore televisivo Dino Lanaro, il cantante e musicista Red Canzian.

“Una squadra per la ricerca” gode del patrocinio del Comune di Vicenza, nonché di quello della Fidal Veneto e del Coni Veneto, ed è resa possibile grazie al sostegno di: Borsari Pasticceri dal 1902, Eismann, Famila, Fonte Margherita, Frattin Auto Group – Viaggiare Noleggio a breve e lungo termine, Karizia, Lanzarini Salumificio, Macinazione Lendinara, Melegatti 1894, Pregis, Salix, Sanpaolo Invest – Private Banker Flavio Destro, Sella Farmaceutici, Target Point, Xacus; media partner Radio Birikina.

La staffetta, che si terrà anche in caso di maltempo, potrà essere seguita sui canali social di Fondazione Città della Speranza (Facebook e Instagram) con gli hashtag: #unasquadraperlaricerca #EsercitoItaliano #CittàDellaSperanza.

Parcheggi gratuiti

Dal 12 settembre al 29 novembre, ogni sabato e domenica, a Vicenza è possibile non solo sostare senza pagare il ticket nei sei parcheggi a sbarra (da ottobre, al termine dei lavori di manutenzione, anche al Canove) ma anche entrare gratuitamente in Basilica palladiana e nei Musei civici. Info: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/261248.