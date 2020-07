Donna positiva al Covid ricoverata al San Bortolo: la nota dell’Ulss8

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In relazione alla paziente attualmente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive del San Bortolo, l’ULSS 8 Berica precisa che la donna è asintomatica, ma resterà ricoverata in attesa del tampone negativo attestante la sua non contagiosità.

Nel frattempo, per una migliore gestione del caso, il Nucleo Anti-Covid del SISP dell’ULSS 8 Berica sta lavorando in coordinamento anche con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza, con il quale vi è la massima collaborazione.

Ad oggi non risultano casi di soggetti positivi entrati in contatto con la paziente.