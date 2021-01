Dieci Comuni convenzionati con Ater Vicenza per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale

Diventano 10 le Amministrazioni del Vicentino convenzionate con l’Ater per la gestione del patrimonio edilizio residenziale pubblico di proprietà comunale. E ci sono due “new entry”: Carrè e Marano Vicentino. Per quanto riguarda Carrè in realtà si tratta di rafforzare e allargare le competenze affidate all’Ater rispetto al protocollo già sottoscritto da tempo, per Marano invece parte un nuovo percorso con l’Azienda Territoriale Vicentina.

Il Consiglio di Amministrazione di Ater Vicenza ha infatti approvato a dicembre lo schema di convenzione con le due Amministrazioni dell’Alto Vicentino in merito alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.

Carrè quindi si aggiunge a Bassano del Grappa per la gestione completa amministrativa e contabile degli alloggi comunali destinati ad Erp (su cui il Comune mantiene comunque la titolarità). Come da convenzione perciò, tra le altre, l’Ater avrà il compito di: assegnare gli alloggi Erp, con il coinvolgimento del Comune; sottoscrivere, stipulare e gestire i contratti di locazione in nome per conto e nell’interesse del Comune; proporre al Comune l’avvio dei procedimenti di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio; verificare la posizione dei nuovi assegnatari e comunque il mantenimento dei requisiti previsti di Erp per chi è già assegnatario; riscuotere i canoni di locazione, mettere in atto azioni a supporto della vivibilità negli stabili (es.: revisione dei regolamenti dei condomini e assicurare il loro rispetto) e occuparsi degli adempimenti connessi alle istanze di ospitalità e di ampliamento dei nuclei familiari.

Marano invece entra nel gruppo che già comprende Arzignano, Camisano Vicentino, Creazzo, Lonigo, Thiene, Valbrenta, Zugliano, Amministrazioni che hanno sottoscritto da tempo la convenzione per la gestione dei canoni di locazione. Nei dieci Comuni sono 306 gli alloggi attualmente occupati e in gestione all’Ater, nell’ambito di un patrimonio complessivo comunque decisamente più ampio.

“Con il Comune di Carrè abbiamo sottoscritto una nuova convenzione che va ad ampliare i servizi che già offrivamo all’Amministrazione – dice il Presidente di Ater Vicenza Valentino Scomazzon – mentre Marano Vicentino entra a far parte del gruppo di Comuni a cui siamo di supporto per i canoni di locazione. Con le ultime due convenzioni approvate dal Cda quindi ci consolidiamo ancor più nel territorio della provincia di Vicenza, mettendo a disposizione il nostro know-how. Un aspetto estremamente positivo per il ruolo che Ater riveste. Credo sia un sostegno importante, penso anche ai Comuni più piccoli, che a volte non sono così strutturati da poter gestire al meglio il proprio patrimonio immobiliare e per far fronte a tutte le incombenze che questo comporta”.

Per le Amministrazioni comunali firmare la convenzione significa avere il supporto di un’azienda che ha come mission primaria la gestione degli alloggi popolari, che garantisce competenza, professionalità e affiancamento anche in merito agli adempimenti burocratici previsti. Le ultime normative approvate a Venezia (Legge Regionale 39/2017 e Regolamento Regionale 4/2018) hanno ribadito tra l’altro la possibilità per i Comuni di delegare gli adempimenti connessi all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio alle Ater.

Per l’Azienda Territoriale Vicentina affiancare i Comuni convenzionati nella gestione del proprio patrimonio di Erp significa avere un rapporto ancora più radicato sul territorio, di collaborazione e di sinergia per rispondere alle esigenze abitative delle fasce più deboli della popolazione, e amplia notevolmente il patrimonio immobiliare complessivo in gestione perchè, oltre agli alloggi Ater (4.254 situati in 77 Comuni), si aggiungono quelli di edilizia residenziale pubblica affidati all’Azienda dalle Amministrazioni.