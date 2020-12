Diamanti, Rolex e Cartier: furto in casa per 20mila euro

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

20mila in orologi e diamanti: questo il bottino di un furto avvenuto ieri sera in una villetta a, dove dei ladri sono entrati dalla finestra di un bagno e hanno rubato dall’abitazione monili, diamanti, Rolex e Cartier per un totale di circa 20mila euro. Tutti i gioielli e gli orologi era coperta da assicurazione. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Vicenza.