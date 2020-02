Denunciato per rapina con obbligo di firma, non lo rispetta e ne compie un’altra: arrestato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nella serata di ieri i militari della Stazione di Schio hanno tratto in arresto EL FARAH MOHAMED, marocchino di 27 anni, pluripregiudicato.

L’uomo era già sottoposto all’obbligo di firma dopo l’arresto in flagranza, il 13 ottobre scorso, per il reato di rapina commesso nei confronti di un minorenne.

L’aggravamento della misura cautelare è stata disposta perchè l’uomo non rispettava l’obbligo di firma, soprattutto, a conclusione di un’indagine, svolta dai militari della Stazione di Schio, che lo ha portato ad essere denunciato anche per un’altra rapina, del 13 gennaio scorso, con B.R.S.I., 21enne di Santo Domingo. I due erano stati sorpresi a rubare bevande alcoliche all’interno del supermercato “Prix” e, per guadagnarsi la fuga, avevano aggredito e spinto a terra la Direttrice dell’esercizio commerciale.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari.