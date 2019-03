Danni nel Vicentino per il forte vento: albero caduto in viale d’Alviano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il forte vento era stato preannunciato dall’Arpav e così è stato. Nel pomeriggio di lunedì forti raffiche si sono abbattute sul Vicentino. La foto si riferisce ad un’albero

caduto in viale D’Alviano, fortunatamente senza ferire nessuno, che ha provocato gravi disagi alla circolazione. Sempre a Vicenza disagi anche in CArpaneda dove sono caduti un albero e un palo della luce.

Colpita anche la zona dei licei di Schio, con alcune piante sradicate. Lo stesso a Magrè. I vigili del fuoco sono intervenuti anche all’Itis De Pretto per il pericolo di distacco di alcune lamiere di metallo. Interventi anche a Lonigo, Recoaro e Montecchio Maggiore