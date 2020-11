Daniele è il recordman della Fidas con le sue 150 donazioni di sangue

Non capita tutti i giorni di festeggiare un ultracentenario. Daniele Bisarello, classe 1970, ha raggiunto nei giorni scorsi l’invidiabile traguardo delle 150 donazioni. “Nonostante le restrizioni che il periodo ci impone – spiega il consigliere provinciale di Fidas Vicenza, Luisa Segato – siamo riusciti a festeggiarlo simbolicamente vicino alla sede della Zona 6 dell’Associazione, la medesima del Gruppo di Costozza – Longare – Lumignano, alla presenza del presidente del Gruppo, Massimo Cabrellon, del sindaco di Longare Matteo Zennaro e dell’ex presidente del Gruppo Franco Pinton”.

Entusiasta il cinquantenne donatore di sangue ha spiegato: “Ho iniziato nel 1989, a seguito della richiesta di una compaesana che aveva bisogno di una donazione di sangue e non ho più smesso, perché donare il sangue mi riempie di gioia e mi fa sentire utile”.

Impegnato nel direttivo del Gruppo Fidas prima come vicepresidente e poi come consigliere, è un volto noto nel territorio, in quanto volontario in altre associazioni, tra cui Caritas.

“Un risultato importante, che dà lustro alla nostra comunità ed è motivo di soddisfazione per tutta la cittadinanza”, le parole del sindaco Zennaro.