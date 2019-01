Da Arzignano all’Auchan di Vicenza per rubare un lettore mp3

La Polizia di Stato di Vicenza è stata chiamata ieri pomeriggio poco prima delle 14 nell’area commerciale Auchan di Vicenza, in via delle Cattane, su segnalazione della sicurezza del negozio. Un 33enne residente ad Arzignano, M.H., era infatti era stato notato aggirarsi in maniera sospetta fra gli scaffali del reparto hi-fi/elettrodomestici. Aveva poi prelevato un lettore mp23 del valore di circa 20 euro e si era quindi diretto verso i camerini del settore abbigliamento, dove aveva provveduto a togliere il dispositivo dalla confezione. E’ stato però intercettato e denunciato per furto aggravato. Ricordiamo che l’aggravante deriva dal fatto che l’uomo ha forzato la confezione per appropriarsi dell’oggetto in vendita.