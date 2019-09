CUOA Graduation Day, 80 allievi ricevono il diploma con un coach di eccezione: Jury Chechi

Si è tenuta questa mattina al Teatro Comunale di Vicenza, la cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi di tre Master full time CUOA: Gestione d’Impresa, Retail Management e Marketing, Business Innovation.

80 giovani, motivati a costruirsi un futuro nel mondo del business e del management, hanno concluso oggi il percorso Master CUOA dopo mesi di intensa formazione.

Il coronamento del loro importante traguardo è stato accompagnato dall’incontro con un coach d’eccezione: Jury Chechi, ginnasta campione olimpico di specialità anelli ad Atlanta 1996.

La disciplina sportiva ha effettivamente molto in comune con l’esperienza di formazione: il talento ha bisogno di essere coltivato attraverso dedizione e lavoro costante. Così hanno fatto gli allievi di CUOA che, dopo mesi trascorsi ad apprendere nozioni e strumenti e a testare sul campo le proprie capacità, sono pronti a ricevere la meritata medaglia e iniziare un nuovo e importante percorso nel mondo del lavoro.

La giornata per gli 80 diplomati è iniziata con un “risveglio funzionale” pre-cerimonia al CUOA, sotto la guida del pluripremiato campione Jury Checi, che ha motivato i giovani talenti come solo i veri sportivi sanno fare, facendoli riflettere sull’importanza di riconoscere il loro talento, ma di non darlo per scontato: lavoro, disciplina, pazienza e allenamento sono essenziali, è un modo per prendersi cura del talento e fare in modo che cresca e si rafforzi.

La cerimonia si è aperta con i saluti di Alberto Felice De Toni, Direttore scientifico di CUOA Business School, e l’intervento dei Direttori scientifici dei Programmi Master Full Time Romano Cappellari e Roberto Filippini, che con il team CUOA specializzato nella formazione e nell’orientamento dei giovani, hanno seguito i ragazzi nel loro percorso.

Dopo il discorso di Jury Chechi, hanno concluso gli interventi Giulio Vidotto e Marta Ghisi, del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova, e Chiara Sergotti, Docente CUOA, parlando dell’importanza delle Soft skills e di come esse vadano allenate e monitorate attraverso una efficace combinazione tra metodo scientifico e applicazione sperimentale day by day. Verranno presentati i dati di studio frutto della collaborazione con il dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova.

È seguito il discorso da parte degli allievi e la consegna dei diplomi per i Master in: Gestione d’Impresa, Retail Management e Marketing, Business Innovation.

Il Master in Gestione d’Impresa si fonda sulla comprensione profonda del funzionamento delle imprese e sull’apprendimento della professione manageriale, sviluppando competenze a 360° sulla gestione d’impresa: strategia, marketing, digital communication, risorse umane, finanza, operations, project management.

Il Master in Retail Management e Marketing mira a sviluppare negli allievi le competenze di marketing, sempre più sofisticate, di cui hanno bisogno oggi le aziende della distribuzione, del largo consumo e del mondo dei prodotti fashion e lifestyle, per conquistare il consumatore.

Il Master in Business Innovationha l’obiettivo di formare figure professionali operanti nell’ambito dell’innovation management, come risposta alla necessità delle imprese di creare e gestire progetti di innovazione in tutti i settori (comunicazione, social, creatività, marketing, produzione e servizi).