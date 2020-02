Creata in Germania l’anti Greta Thunberg

E’ nata in Germania, o meglio, è stata creata, l’anti-Greta Thunberg.

Ha pubblicato decine e decine di articoli in pochi giorni. Si tratta di una giovane youtuber tedesca, Naomi Seibt, che si è ritrovata alla fine di febbraio con la carica di “anti-Greta Thunberg”, soprattutto grazie ad un articolo a Washington Post che ha annunciato il suo reclutamento all’Istituto Heartland, un think tank americano che difende in particolare le posizioni climato-scettiche. L’analisi di questo fenomeno tutto nuovo la fa in modo accurato il francese LeMonde.

Prima di apparire sulla stampa mondiale, la giovane donna era generalmente sconosciuta al grande pubblico, anche in Germania. Con 58.000 iscritti e meno di 100.000 visualizzazioni sulla maggior parte dei suoi video, il suo canale YouTube è tutt’altro che un successo del pubblico.

Fino al suo reclutamento da parte dell’Istituto Heartland, interessata solo marginalmente alle questioni ambientali. L’argomento che la guidava era piuttosto la libertà di espressione e la sua più grande paura era che la Germania (ri) diventerà “una dittatura comunista” , come spiega nel suo primo video ufficiale , pubblicato poco meno di un anno fa.

Dei venti video pubblicati sul suo canale prima dell’inizio di febbraio, solo due sono dedicati al riscaldamento globale. Gli altri sviluppano principalmente temi classici della destra tedesca, con posizioni spesso vicine a quelle del partito Alternativ für Deutschland (AfD – “Alternativa per la Germania”), con cui nega qualsiasi vicinanza nonostante la sua partecipazione ad almeno un evento organizzato.

Naomi Seibt, che accoglie i propri abbonati con un benvenuto a ” chi la pensa diversamente “ , ha video dedicato immigrazione in Germania , il ” orgoglioso di essere tedesco “ , per lo stato sociale o il fatto che potresti essere ” forte senza essere una femminista “ . Ha anche pubblicato un video in “omaggio alle vittime di Jeffrey Epstein”, che riprende i principali codici del trattamento di questo argomento da parte dell’estrema destra americana, sottolineando in particolare la vicinanza dell’ex finanziere con la coppia Clinton, ma non quella che mantenne anche con Donald Trump. La sua materia preferita, tuttavia, rimane la ” manipolazione dei media “ , accusata di ingannare deliberatamente il pubblico in generale. Sono anche questi stessi media che accusa di aver spinto i confronti tra lei e Greta Thunberg.

Ultimo video dal titolo: “Come osi?”. Quest’ultimo intervento è molto polemico: il confronto con Greta Thunberg è stato particolarmente spinto dall’Istituto Heartland, che mette esplicitamente a confronto le due giovani donne in due video pubblicati a febbraio. Conosciuto per il suo ruolo nelle campagne di lobbying per minimizzare i pericoli del tabacco negli anni ’90, quindi per aver finanziato conferenze e pubblicazioni che negavano il ruolo dell’uomo nel riscaldamento globale, il think tank difende una linea ultra-liberale e sostiene ampiamente le politiche ambientali ed economiche del governo Trump.

L’Istituto Heartland non nasconde davvero la sua intenzione di rendere la Seibt un “anti-Greta” in tutto il mondo. Ha già annunciato la partecipazione dello youtuber alla prossima Conferenza di azione politica conservatrice (CPAC), della destra americana, dove terrà un discorso sull’allarmismo climatico . “Naomi Seibt [ha aderito all’Heartland Institute e] lavorerà per comunicare un messaggio realistico sui cambiamenti climatici alla sua generazione in Europa e negli Stati Uniti; questa generazione ha frantumato nel catastrofismo sterile per tutta la vita “, ha affermato il think tank in una nota . Naomi Seibt nega qualsiasi “strumentalizzazione”dall’Istituto Heartland; i suoi ultimi due video attaccano i media, che accusa di spiarla e di diffondere bugie su di lei. Il titolo del suo ultimo video? “How dare you” , riferendosi ad un famoso discorso di Greta Thunberg .