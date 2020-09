Covid, il vaccino arriverà per fine anno?

La strategia dell’Unione Europea per il contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus passa dalla somministrazione del vaccino al maggior numero possibile di persone. E non solo abitanti all’interno dei 27 Paesi membri. Da diverse settimane, infatti, la Commissione sta sottoscrivendo accordi con varie case farmaceutiche per la fornitura di dosi di vaccino anti-COVID.

A fare il punto su quello che potremmo definire “lo stato dell’arte” sul fronte del vaccino europeo contro il SARS-CoV-2 è Stella Kyriakides, Commissaria europea alla Salute. In un’intervista concessa al quotidiano La Stampa, la Commissaria alla Salute prova a delineare quali saranno le tempistiche per la somministrazione delle prime dosi di vaccino e quante ne sono state acquistate – o, per meglio dire, prenotate – sino a questo momento.

La Kyriakides ha parlato degli accordi che la Commissione Europea sta sottoscrivendo con vari soggetti in tutto il mondo. Il primo, afferma la Commissaria comunitaria alla Salute, è stato chiuso lo scorso giovedì con AstraZeneca. Si tratta del vaccino creato a Pomezia e sviluppato ad Oxford, del quale l’Europa ha richiesto (e ottenuto) 300 milioni di dosi, più la possibilità di ottenerne altri 100 milioni.

L’obiettivo dell’Unione, però, è quello di fornire una dose di vaccino al più alto numero di persone, non necessariamente abitanti dei 27 Paesi membri. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. L’obiettivo, si legge nell’intervista della Commissaria alla Salute, è di creare scorte per 1,5 miliardi di dosi, così da averne a sufficienza per cittadini comunitari e partner che dovessero farne richiesta.

Secondo le informazioni della Commissaria europea alla Salute, il vaccino (“sicuro ed efficiente”, aggiunge) dovrebbe essere già disponibile per la fine di quest’anno. Al massimo, per le prime settimane del 2021.