Coronavirus, trasferimento di un milione e 600 mila euro da Aim sul fondo di solidarietà

La giunta comunale, su proposta del sindaco Francesco Rucco e dell’assessore al bilancio Simona Siotto, ha preso atto di una importante variazione di bilancio che ora approderà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

“Questa variazione di bilancio – commenta il sindaco Francesco Rucco – evidenzia come l’amministrazione riesca ad ottenere fondi importanti per progetti strategici ed allo stesso tempo riesca a concretizzare le politiche per aiutare la città a risollevarsi dopo l’emergenza da COVID-19. In particolare arrivano i primi contributi importanti verso il fondo di solidarietà annunciato e approvato all’unanimità in consiglio comunale”.

Tra le varie voci spicca il trasferimento di utili da Aim per un milione e 600 mila euro. “Una quota importante – ha annunciato il sindaco – che entra nelle casse comunali e che sarà utilizzata nelle modalità che stabiliremo nelle prossime settimane, anche in base a quanto e a cosa verrà indicato dalla Stato a livello di contributi, così come annunciato nell’ultimo decreto.

Nella variazione di bilancio significativo anche il contributo regionale di 250.000 euro per il progetto legato ai distretti del commercio, che ha l’obiettivo di sostenere azioni concrete a favore del comparto in città, con la possibilità di rimodulare ed adattare alcune azioni in relazione agli effetti dell’emergenza pandemica.

Altri capitoli in entrata riguardano il contributo ministeriale di 342.000 euro per le infrastrutture e i trasporti destinato alla spese di redazione del Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile di Vicenza e i quasi 700.000 euro dal fondo europeo Por Fesr Veneto 2014-2020 a favore del progetto “Innovation Lab” per il consolidamento e lo sviluppo delle palestre digitali e la diffusione della cultura multimediale.