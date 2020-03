Coronavirus, l’ultima bufala sui social? Migranti immuni al contagio

“Fate una verifica e vedrete che in tutti gli ospedali, non c’è un extracomunitario di qualsiasi età positivo o ricoverato per Cov19!!!!!!!!! Come è possibile!?!?!? Solo gli italiani….allora…meditare gente”. E’ questo uno dei post che, negli ultimi giorni gira sui social e che affronta la questione del contagio da coronavirus, relativa alla popolazione straniera presente nel nostro paese. C’è chi parla di migranti vaccinati contro la tubercolosi, che li renderebbe immuni al contagio. Chi, con tono complottista, di un virus che attacca solo gli italiani, perché nelle statistiche non risulterebbero deceduti di nazionalità straniera. A smentire la bufala è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni, che in tweet polemico sottolinea: “L’ultima delle bufale è che il coronavirus non colpisce gli extracomunitari. Chi è dotato di sprezzo del pericolo può venire dove mi trovo in questo preciso momento, al San Raffaele di Milano, per controllare di persona che non è assolutamente vero”. In effetti, la questione è molto semplice. Nelle tabelle della Protezione Civile, che riportano il numero dei contagi, dei decessi e dei guariti, non vengono indicate le nazionalità dei pazienti.