VENETO – Cooperativa sfrutta migranti irregolari: caporalato ed estorsione, indagato 48enne

La squadra Mobile di Padova ha effettuato il sequestro di una cooperativa a Vigonza, accusata di sfruttamento di migranti irregolari.

Un uomo di 48 anni, residente a Padova e precedentemente presidente della cooperativa fino a dicembre, è indagato per violazione delle norme sull’immigrazione, caporalato ed estorsione. Nonostante la cooperativa non partecipasse alle gare d’appalto per l’accoglienza dei migranti, si è scoperto che gli stranieri venivano sfruttati senza retribuzione e costretti a vivere in condizioni precarie. Si stima che siano stati coinvolti 19 migranti irregolari, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, i quali erano stati assegnati a una seconda cooperativa che operava nello stesso edificio.

Il 48enne avrebbe costruito un sistema in cui i migranti dovevano firmare un accordo di “patto formativo di lavoro volontario” per mantenere l’alloggio e avviare il processo di regolarizzazione. L’indagine è iniziata con una perquisizione su un cittadino tunisino, espulso nel 2019, che era stato impiegato dalla cooperativa anche all’interno del carcere di Rovigo, con un’altra sede operativa a Pianiga (VE).

Si è scoperto che la cooperativa presieduta dal 48enne aveva assunto un gran numero di stranieri, solo alcuni dei quali regolari, e che la seconda cooperativa formalmente gestiva il centro di accoglienza, ma 16 degli ospiti erano impiegati illegalmente dall’altra società sotto inchiesta. Nonostante la mancanza di conoscenza della lingua italiana, gli stranieri hanno firmato accordi per un “patto formativo di inclusione sociale” come volontari, temendo di perdere l’alloggio se avessero protestato. Il denaro di sussistenza garantito dalla Prefettura era gestito dal presidente della cooperativa indagata, nonostante l’accoglienza fosse ufficialmente fornita dalla seconda società.