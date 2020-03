Coronavirus – A Trissino giocatore dell’Hockey contagiato: lo annuncia il sindaco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

E’ arrivata pochi minuti fa la comunicazione del sindaco di Trissino Davide Faccio, via social, come avevano fatto nei giorni scorsi altri tre sindaci del Vicentino allorquando furono rilevati contagi nel loro Comune (Agugliaro, Campiglia e Chiampo). Si tratterebbe di un giovane di Breganze che gioca a Hockey a Trissino. Il primo cittadino scrive sulla propria pagina Facebook:

” Vi confermo che un giocatore dell’ hockey Trissino è affetto da Coronavirus. Mi sono messo in contatto già da questa mattina con l’Ulss 8 Berica e il dott. Pavesi…. le misure prese sono l’isolamento della squadra fino al 13 marzo prossimo…. voglio tranquillizzare la popolazione perché la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organi sanitari non c’è nessun divieto e tutte le altre attività sportive possono proseguire normalmente secondo le indicazioni date nei giorni scorsi…..vi chiedo gentilmente di mantenere la calma e di non scrivere commenti inutili….. grazie”.