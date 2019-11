Controlli dei Carabinieri a Schio: 2 denunciati

La Compagnia dei Carabinieri di Schio, nella serata del 7 novembre, ha svolto un servizio di controllo del territorio con numerose pattuglie dislocate contemporaneamente sul territorio finalizzato al contrasto di reati predatori ed in materia di stupefacenti. iI risultati sono stati i seguenti: D.M.A., nato a Thiene 28 anni, incensurato, controllato a Velo d’Astico in Via Velo, è stato trovato in possesso di 3,70 grammi di “marijuana” e conseguentemente segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente. T.A., nato a Thiene, 19 anni, con pregiudizi, controllato a Piovene Rocchette in Via delle Fonti, è stato trovato in possesso di 0,3 di “marijuana” e quindi segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente. In totale sono stati controllati 21 veicoli, 42 persone e 4 locali (bar e sale slot).