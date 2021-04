Controlli anti-covid a Valdagno nel weekend

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno nel corso del fine settimana della Santa Pasqua e del Lunedì dell’Angelo hanno sviluppato un piano di controllo finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione e, contestualmente, teso al rispetto delle norme anti covid 19.

Nell’arco dei giorni di Festa è stato così possibile controllare in modo mirato 46 mezzi ed identificare 79 persone. Tali controlli hanno permesso di individuare in particolare sette soggetti di particolare interesse operativo. Sono stati inoltre verificati il rispetto da persone in stato di arresto domiciliare delle prescrizioni di Legge ed effettuare il controllo di sette locali pubblici.