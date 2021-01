Ieri pomeriggio M.N., cittadino rumeno senza fissa dimora di36 anni, è stato arrestato in via Farini dalle Volanti della Questura.

A suo carico pendeva un decreto di carcerazione immediata per furti di materiale edile e rame avvenuti tra Udine e Vicenza tra il 2014 e il 2018.

Al momento del controllo, l’uomo non ha opposto alcuna resistenza.

Portato in carcere a Padova, dovrà scontare 3 mesi di detenzione.