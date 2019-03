Condannato a 9 anni per frode in Moldavia, rintracciato ed arrestato a Vicenza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nel pomeriggio di ieri hanno rintracciato Vitalie Robu, 45enne di nazionalità rumena residente in città, ricercato dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica della Moldavia. L’uomo, a seguito di una sentenza di condanna emessa nel 2016 dalla Corte Centrale di Chisianu (Moldavia) deve scontare 9 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di frode. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale “Del Papa” in attesa di quelle che saranno le determinazioni dell’Autorità Moldava informata del rintraccio tramite l’Interpol.