Concorso per dirigente bibliotecario della Biblioteca Bertoliana, pubblicata la graduatoria

È stata pubblicata la graduatoria relativa al concorso per dirigente bibliotecario della Biblioteca Bertoliana. Sono due i candidati risultati idonei e al primo posto si è classificata Mattea Gazzola.

“Si è conclusa la procedura concorsuale con l’obiettivo di nominare un profilo di dirigente bibliotecario per la Bertoliana, sulla base di un preciso desiderio di questa amministrazione – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. L’obiettivo, infatti, è quello di trasformare la prestigiosa istituzione culturale in una biblioteca al passo con i tempi e con strutture adeguate che dovranno essere gestite con competenza e professionalità. Per questo la nuova figura è stata scelta per le capacità e l’esperienza amministrativa maturata a seguito di conoscenze professionali e gestionali in materia bibliotecaria e archivistica. In attesa dell’effettivo ingresso di ruolo della vincitrice, auguro fin d’ora a Mattea Gazzola un buon lavoro”.

“Il concorso, pubblicato il 6 marzo e conclusosi con le prove orali il 23 settembre, vede ora la necessità di procedere con le verifiche necessarie per poi giungere all’assunzione del primo classificato – spiega l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli -. Siamo soddisfatti di avere effettuato una selezione per assumere una figura dirigenziale con competenze specifiche necessarie ad un’istituzione di questo livello, non solo una biblioteca civica, ma un ente che rappresenta la storia e la cultura di Vicenza”.

La nuova figura sarà assunta con contratto a tempo pieno e indeterminato non appena le conseguenti verifiche amministrative saranno completate.