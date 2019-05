Con marijuana al bar: 29enne vicentino denunciato, in casa carabina ad aria compressa, bilancino e altra droga

Dopo numerose segnalazioni su un’attività di spaccio di stupefacenti, la polizia locale Nordest Vicentino ha organizzato un servizio di appostamento in abiti borghesi nell’area esterna di pubblico esercizio in via Molini di Villaverla. Nella circostanza è stato chiaramente notato un individuo in possesso di sostanza stupefacente (marijuana) contenuta in una piccola scatola metallica. E’ stato pertanto richiesto l’intervento di una pattuglia, che ha trovato la scatola metallica in questione, appoggiata sopra un tavolino del bar, con all’interno g. 4,81 netti di Marijuana. E’ poi balzato agli occhi degli agenti un piccolo contenitore in plastica di colore giallo (contenitore delle sorprese degli ovetti di cioccolata) che si trovava a terra in prossimità dei piedi del tavolino. Il contenitore conteneva altri 0,73 grammi netti di marijuana.

L’uomo è stato identificato. Si tratta di C.V., 29enne di Thiene. Si procedeva allora a perquisizione domiciliare rinvenendo un contenitore in plastica con all’interno ulteriori g. 18,40 netti di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione. Nella circostanza si è proceduto al ritiro cautelare di una carabina ad aria compressa e relativa scatola di pallini metallici che l’uomo aveva regolarmente acquistato e detenuto all’interno dell’abitazione.

Per quanto sopra, V.C. veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo Marijuana. La Prefettura-UTG di Vicenza esprimerà le valutazioni di competenza in merito alla detenzione della carabina ad aria compressa.