Con Fidas Denis raggiunge quota cento

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“È un piacere osservare e testimoniare la generosità di chi è a disposizione del prossimo e non perde occasione per recarsi al centro raccolta sangue per compiere il proprio importante atto di generosità”. Con queste parole Romilda Dal Prà, presidente del Gruppo Fidas di Chiuppano, commenta la quota 100 raggiunta da Denis Rubini all’età di 42 anni. Un traguardo importante, frutto di donazioni costanti nel tempo, iniziate quando aveva 18 anni.

Proprio oggi, infatti, Denis ha spento le cento candeline. “Un atto di buona volontà che ha certamente contribuito a salvare molte vite – prosegue la presidente Dal Prà – e che testimonia quanto i giovani siano intraprendenti e proiettati ad aiutare il prossimo. Iscritto dall’età di 18 anni alla Fidas di Chiuppano, infatti, Denis ha con costanza donato e partecipato assieme alla mamma ed all’intera famiglia di donatori alle attività associative nel territorio. Nel 2010 mamma Caterina ha raggiunto le 100 donazioni ed il figlio ha atteso 10 anni per raggiungerla in questo traguardo”. A suggellare l’importante momento, oltre alla presidente del Gruppo Fidas di Chiuppano, c’erano la presidente provinciale di Fidas Vicenza, Chiara Peron, della Zona 7, Fabiana Mabel Veiga, nonché il responsabile del centro trasf