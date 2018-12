Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Aumenta l’afflusso in centro durante le feste, ma non tutti sanno che c’è un modo facile per scegliere il parcheggio libero ed evitare così di aspettare. Di Karemi Furlani