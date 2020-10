Clandestini scoperti nel cassone di un tir, scappano: rintracciati 3 minorenni

Questa mattina a Gambellara in una ditta del luogo, nel corso delle operazioni di scarico di merci da un tir proveniente dall’Est Europa, sono fuoriuscite dal cassone del tir varie persone, che si sono date subito alla fuga. Le ricerche, immediate, hanno permesso di rintracciarne 3, in fase di identificazione, che si trovavano nei pressi dell’A4 all’altezza di Soave. I tre, probabilmente minorenni, sono stati affidati a una casa famiglia.