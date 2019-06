Chioggia, pescatore scomparso in mare: le ricerche

In questo video dei vigili del fuoco di Venezia, le continue ricerche del pescatore Fabio Perini, il pescatore caduto in acqua nella notte al largo di Pellestrina.

L’assessore regionale alla pesca Giuseppe Pan, in stretto contatto con l’ammiraglio Piero Pellizzari della Direzione Marittima del Veneto e le associazioni dei pescatori della marineria di Chioggia, sta seguendo le ricerche. “Spesso dimentichiamo i rischi e gli infortuni ai quali va incontro chi pratica l’attività della pesca lungo le nostre coste – dichiara Pan – La pesca è un mestiere non solo duro e faticoso, ma anche pericoloso. Per questo considero mai sufficienti gli investimenti in salute e sicurezza e miglioramento delle imbarcazioni che, anche attraverso i programmi europei, la Regione continua a sostenere, in collaborazione con le associazioni di categoria”.

“Ringrazio i pescherecci e quanti si sono attivati, in supporto alla Capitaneria e alle squadre dei soccorsi del mare e dei Vigili del fuoco – aggiunge Pan – per cercare di ritrovare il pescatore naufragato. Certo, con il passare delle ore, crescono preoccupazione e ansia si attenuano le speranze. Ma in questa tragica vicenda spicca la generosa solidarietà del mare, che ha mobilitato la marineria di Chioggia: è il tratto distintivo del mondo della pesca e di una realtà associativa che rappresenta prima marineria d’Italia per numero imbarcazioni e addetti”.