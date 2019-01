CHIAMPO – “Vite in viaggio”, tra sogni ed esperienze

Vicenza, Roma, Dublino: ecco le tre città del cuore di Anna Dalton, la giovane viaggiatrice e scrittrice vicentina che interverrà al primo appuntamento del nuovo ciclo di eventi “Vite in Viaggio” organizzato dall’assessorato alla Cultura della Città di Chiampo. “Anna Dalton racconterà la sua esperienza di vita e del “viaggio” che ha affrontato per raggiungere i suoi sogni – spiega l’assessore alla Cultura Viola Parise – attraversando paesi e superando ostacoli. Un po’ come Andrea, la protagonista del suo primo libro, che presenterà per l’occasione”. Dalton infatti è da poco in tutte le librerie con il suo primo romanzo dal titolo “L’apprendista geniale”. L’appuntamento è per venerdì sera alle 20.45 presso l’Auditorium comunale di Chiampo. Tutte le serate sono ad ingresso libero.